Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quiz Taxi

"Ganz besondere Menschen!" Ärzte stolpern über 25-Euro-Frage

Kabel EinsStaffel 9Folge 20vom 29.09.2023
"Ganz besondere Menschen!" Ärzte stolpern über 25-Euro-Frage

"Ganz besondere Menschen!" Ärzte stolpern über 25-Euro-FrageJetzt kostenlos streamen

Quiz Taxi

Folge 20: "Ganz besondere Menschen!" Ärzte stolpern über 25-Euro-Frage

28 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 6

Jannis und Maximilian - ein Medizinstudent und ein Arzt - hangeln sich durch die Fragen des Quiz Taxis. Bei der 25-Euro-Frage hakt es. Werden die beiden trotzdem noch abräumen können?

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Quiz Taxi
Kabel Eins
Quiz Taxi

Quiz Taxi

Alle 5 Staffeln und Folgen