"Ganz besondere Menschen!" Ärzte stolpern über 25-Euro-Frage
Quiz Taxi
Folge 20: "Ganz besondere Menschen!" Ärzte stolpern über 25-Euro-Frage
28 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 6
Jannis und Maximilian - ein Medizinstudent und ein Arzt - hangeln sich durch die Fragen des Quiz Taxis. Bei der 25-Euro-Frage hakt es. Werden die beiden trotzdem noch abräumen können?
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
