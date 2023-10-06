Beim Teutates, wie heißt der ranghöchste römische Gott?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 24: Beim Teutates, wie heißt der ranghöchste römische Gott?
27 Min.Folge vom 06.10.2023Ab 6
Die Touristen aus Rheinland-Pfalz Gianluca und Nadja spielen Quiz Taxi, doch mit den Fragen haben sie kein großes Glück. Wird ihnen die Frage nach dem höchsten römischen Gott zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1