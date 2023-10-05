Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quiz Taxi

"Ich wohne hier, ich vertrau' hier keinem!": ja nicht den Passantenjoker spielen

Kabel EinsStaffel 9Folge 23vom 05.10.2023
"Ich wohne hier, ich vertrau' hier keinem!": ja nicht den Passantenjoker spielen

"Ich wohne hier, ich vertrau' hier keinem!": ja nicht den Passantenjoker spielenJetzt kostenlos streamen

Quiz Taxi

Folge 23: "Ich wohne hier, ich vertrau' hier keinem!": ja nicht den Passantenjoker spielen

28 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 6

Diese vier jungen Männern haben trotz ihrer jugendlichen Sprache enorm was auf dem Kasten. Nur Vertrauen in ihre Umgebung haben sie nicht sehr, da sie lieber falsch liegen, als den Passantenjoker zu spielen, schließlich wohnt man hier und vertraut keinem!

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Quiz Taxi
Kabel Eins
Quiz Taxi

Quiz Taxi

Alle 5 Staffeln und Folgen