"Ich wohne hier, ich vertrau' hier keinem!": ja nicht den Passantenjoker spielenJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 23: "Ich wohne hier, ich vertrau' hier keinem!": ja nicht den Passantenjoker spielen
28 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 6
Diese vier jungen Männern haben trotz ihrer jugendlichen Sprache enorm was auf dem Kasten. Nur Vertrauen in ihre Umgebung haben sie nicht sehr, da sie lieber falsch liegen, als den Passantenjoker zu spielen, schließlich wohnt man hier und vertraut keinem!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1