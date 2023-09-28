Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 9Folge 19vom 28.09.2023
Folge 19: Wie geil ist das denn? Sandra und Elena freuen sich, im Quiz Taxi zu sein!

28 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 6

Schnell wird klar, diese Ladies freuen sich riesig im Quiz Taxi am Start zu sein. Mit der Ansage "Wie geil ist das denn?" geht die fröhliche Ratefahrt auch schon los für Elena und Sandra. Wie schlagen sich die beiden Frohnaturen wohl?

Kabel Eins
