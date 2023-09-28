Wie geil ist das denn? Sandra und Elena freuen sich, im Quiz Taxi zu sein!Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 19: Wie geil ist das denn? Sandra und Elena freuen sich, im Quiz Taxi zu sein!
28 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 6
Schnell wird klar, diese Ladies freuen sich riesig im Quiz Taxi am Start zu sein. Mit der Ansage "Wie geil ist das denn?" geht die fröhliche Ratefahrt auch schon los für Elena und Sandra. Wie schlagen sich die beiden Frohnaturen wohl?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1