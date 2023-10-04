Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 9Folge 22vom 04.10.2023
Folge 22: Zocken auf bayrisch

29 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 6

Im Quiz Taxi nehmen vier Ladies aus Bayern Platz, drei Schwestern und ihre Mutter. Mit geballter Frauenpower zocken die vier ordentlich drauf los und erspielen eine beachtliche Gewinnsumme. Aber werden sie diese auch bis ins Ziel bringen?

