Für vier Freundinnen geht es um ganz viel Geld

Kabel EinsStaffel 9Folge 14vom 21.09.2023
Folge 14: Für vier Freundinnen geht es um ganz viel Geld

28 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6

Vier junge Damen verirren sich ins Quiz Taxi und legen eine ganz passable Quiz-Fahrt hin, doch bis zum Ziel ist es weit und sie dürfen sich nicht verzocken. Winkt den Freundinnen ein großes Preisgeld?

Kabel Eins
