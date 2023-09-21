Für vier Freundinnen geht es um ganz viel GeldJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Für vier Freundinnen geht es um ganz viel Geld
28 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6
Vier junge Damen verirren sich ins Quiz Taxi und legen eine ganz passable Quiz-Fahrt hin, doch bis zum Ziel ist es weit und sie dürfen sich nicht verzocken. Winkt den Freundinnen ein großes Preisgeld?
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1