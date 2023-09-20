Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 9Folge 13vom 20.09.2023
Folge 13: "Ich hab' ein bisschen das Gefühl, ich unterfordere Sie mit meinen Fragen."

28 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 6

Diese Flötistin und ihr Partner, seines Zeichens ebenfalls Flötist, haben nicht einfach Glück, nein, die beiden haben ordentlich was auf dem Kasten, sodass Thomas Hackenberg bald vermutet, dass er die Fahrgäste mit seinen Fragen unterfordert...

