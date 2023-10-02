Titanic - ein deutscher Filmklassiker?Jetzt kostenlos streamen
Folge 21: Titanic - ein deutscher Filmklassiker?
28 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6
Die Fahrgäste Ali, Sacha und Amir im Quiz Taxi bekommen die Titelmelodie eines deutschen Filmklassikers vorgespielt und müssen ebenjenen nennen. Sascha prescht mit "Titanic" vor, doch das dürfte falsch sein. Bemerken die Freunde ihren Irrtum rechtzeitig?
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
