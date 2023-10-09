Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 9Folge 25vom 09.10.2023
Folge 25: Kommt diese Familie wegen der Buchstabieraufgabe in die "Bredouille"?

28 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 6

Dieser jungen Familie ist nicht das größte Quiz Glück beschieden, die Joker und auch die Leben gehen recht schnell dahin. Nun geht es ans Buchstabieren - bringt diese Aufgabe die Fahrgäste nun so richtig in die "Bredouille"?

Kabel Eins
