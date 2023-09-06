Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Quiz Taxi machen der Wiener Walter und seine Frau Gabi große Augen

Kabel EinsStaffel 9Folge 3vom 06.09.2023
Folge 3: Im Quiz Taxi machen der Wiener Walter und seine Frau Gabi große Augen

29 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 6

Gabi und Walter aus Wien werden bei ihrem Aufenthalt in Köln vom Quiz Taxi überrascht. Das gewonnene Geld wollen die beiden für bedürftige Menschen an der Wiener Tafel verwenden.

