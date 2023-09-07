Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutter und Tochter fahren hart am Limit im Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 9Folge 4vom 07.09.2023
28 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 6

3 Leben und 3 Joker stehen den Mitfahrern im Quiz Taxi zur Verfügung. Annika und Harda, Tochter und Mutter, nutzen bei ihrer Fahrt mit Thomas Hackenberg das meiste davon aus.

