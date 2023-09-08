Wird Josef und Claudia das Lachen im Quiz Taxi noch vergehen?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 5: Wird Josef und Claudia das Lachen im Quiz Taxi noch vergehen?
29 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6
Zimmermann Josef und seine Frau Claudia landen im Quiz Taxi und sind freudig überrascht. Aber spätestens bei der Musik-Frage werden die Züge angespannter.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1