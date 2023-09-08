Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wird Josef und Claudia das Lachen im Quiz Taxi noch vergehen?

Kabel EinsStaffel 9Folge 5vom 08.09.2023
29 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6

Zimmermann Josef und seine Frau Claudia landen im Quiz Taxi und sind freudig überrascht. Aber spätestens bei der Musik-Frage werden die Züge angespannter.

Kabel Eins
