Rentnercops - Jeder Tag zählt

Fossi

Staffel 4Folge 1vom 01.12.2024
Folge 1: Fossi

47 Min.Ab 12

In einem Wohnmobil, das seit Wochen falsch geparkt an den Poller Wiesen steht und mit Knöllchen übersät ist, wird die Leiche einer Frau gefunden. Vicky, die mit Edwin und Dr. Schmidt als erste vor Ort ist, erkennt in der Toten ihre ehemalige Schulkameradin &quot;Fossi&quot;, Christina Möbius. Edwin und Günter finden heraus, dass Christina nicht das war, was sie ihrem Mann und den Nachbarn gegenüber behauptet hat: Jedenfalls kennt sie in der Bank, in der sie angeblich arbeitet, niemand. Was war ihr Geheimnis und wer ist ihr Mörder?

