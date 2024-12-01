Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 16: Die lieben Kollegen
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Als die Chefin eines Pharmaunternehmens erdrosselt in ihrem Auto aufgefunden wird, deuten zunächst alle Indizien auf den Ehemann der Ermordeten hin. Ob die Beweislage für dessen Überführung reicht? Edwin und Günther ermitteln. Währenddessen schlägt sich Polizeianwärter Hui Ko damit rum dem Wunsch des Polizeipräsidenten nachzugehen und alle offenen Fälle genderneutral umzuformulieren, was Günter ausgiebig mit seiner Familie beim Abendessen diskutiert.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Copyrights:© Das Erste