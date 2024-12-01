Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Staffel 4Folge 2vom 01.12.2024
Folge 2: Die Agentur

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Rolf Schulze, Betreiber der Doppelgänger-Agentur Twins, stirbt auf der Jubiläumsfeier seiner Agentur scheinbar an einem Herzinfarkt. So schockiert die anwesenden Agenturmitglieder auch sind, verwundert ist niemand über den plötzlichen Tod: Schließlich war ihr Chef für seine ausgiebige Neigung zum Alkohol bekannt und hatte ein schwaches Herz. Doch Dr. Schmidt findet heraus, dass hier jemand nachgeholfen hat: Schulze wurde mit einem Pilzsud vergiftet. Verdächtige gibt es einige in der Agentur: Edwin und Günter bekommen es mit den Doubeln von Marylin Monroe, Dean Martin und Magnum zu tun, die alle auf die ein oder andere Weise vom Tod des Agenturchefs profitieren.

