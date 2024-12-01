Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Vergeigt

ARD PlusStaffel 4Folge 14vom 01.12.2024
Vergeigt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 14: Vergeigt

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Es wartet ein neuer Fall auf die Rentnercops. Von antiken, enorm wertvollen Instrumenten und Virtuosen bis hin zum unmoralischen Angebot und Erpressung ist alles dabei. Die Ermittler versuchen fieberhaft all die losen Enden zu verknüpfen. Heidrun ist derweilen schlecht auf ihren Gatten Günter zu sprechen, weil der in letzter Zeit die Chance auf etwas Zweisamkeit verpatzt hat. Auch seine diversen Entschuldigungsversuche tragen keine Früchte.

