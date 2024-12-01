Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 14: Vergeigt
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Es wartet ein neuer Fall auf die Rentnercops. Von antiken, enorm wertvollen Instrumenten und Virtuosen bis hin zum unmoralischen Angebot und Erpressung ist alles dabei. Die Ermittler versuchen fieberhaft all die losen Enden zu verknüpfen. Heidrun ist derweilen schlecht auf ihren Gatten Günter zu sprechen, weil der in letzter Zeit die Chance auf etwas Zweisamkeit verpatzt hat. Auch seine diversen Entschuldigungsversuche tragen keine Früchte.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12