Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Auf alles vorbereitet

ARD PlusStaffel 4Folge 9vom 01.12.2024
Auf alles vorbereitet

Auf alles vorbereitetJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 9: Auf alles vorbereitet

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Als eine Försterin eine Leiche im Wald entdeckt, wird schnell klar, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt. Auf der Suche nach dem Mörder sehen sich die Rentnercops mit sogenannten Preppern, Mitgliedern einer Bewegung für die Vorbereitung auf den Weltuntergang, konfrontiert. Damit können Günter und Edwin leider so gar nichts anfangen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen