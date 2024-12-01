Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Böse Menschen haben keine Lieder

Staffel 4Folge 4vom 01.12.2024
Böse Menschen haben keine Lieder

Böse Menschen haben keine LiederJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 4: Böse Menschen haben keine Lieder

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Am Morgen nach der Chorprobe wird Chorleiter Ecki tot aufgefunden, offenbar erschlagen. Ein junger Mann, der mit Eckis EC-Karte Geld abheben will, wird verhaftet und des Raubmordes verdächtigt. Aber Günter und Edwin glauben nicht recht an die Täterschaft des eher schlichten Gemüts. Sie recherchieren im privaten Umfeld des Toten, bei seiner Witwe, im Chor und kommen dabei einer Privatdetektivin in die Quere, die von Ecki angeheuert wurde, seine vermutlich untreue Frau zu überwachen. Aber dies ließ sich beim besten Willen nicht beweisen. Edwin und Günter landen bei ihren Ermittlungen in einer Sackgasse – bis Vicky die zündende Idee hat: Cherchez la femme.

Rentnercops - Jeder Tag zählt
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

