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Rentnercops - Jeder Tag zählt

Aliens

ARD PlusStaffel 4Folge 6vom 01.12.2024
Aliens

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Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 6: Aliens

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Laura Frebel wird tot in ihrem Bett gefunden, offenbar wurde sie erstickt. Soweit noch nichts Besonderes für Edwin und Günter, aber als Nachbarn behaupten, sie hätten zur Tatzeit ein UFO hinter dem Haus der Frebels gesehen, wird vor allem Edwins Interesse geweckt. Zumal Laura Frebel eine Zeitlang eine Gruppe von UFO-Beobachtern namens „Kölner Sichter“ besuchte. Mit diesen Durchgeknallten – so Edwin – will er unbedingt reden. Er staunt nicht schlecht, als er und Günter von der Gruppe erzählt bekommen, dass sie schon seit Jahren in Kontakt mit Außerirdischen stehen, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

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