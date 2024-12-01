Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 10: No risk, no fun
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Edwin liegt mit Grippe im Bett, deswegen rückt Polizeipräsident Plocher als Verstärkung aus. Zum großen Missfallen von Günter. Bei der Leiche handelt es sich um eine junge Frau mit riskantem Hobby und es deutet alles auf einen Unfall hin. Die Ermittler stoßen jedoch während ihrer Recherche auf einige Ungereimtheiten. Steckt vielleicht doch mehr als ein tragischer Unfall dahinter? Günter tut sich indessen schwer damit dem Wunsch von Heidrun nachzugehen den heimischen Keller auszuräumen.
Rentnercops - Jeder Tag zählt
