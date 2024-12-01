Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

No risk, no fun

ARD PlusStaffel 4Folge 10vom 01.12.2024
No risk, no fun

No risk, no funJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 10: No risk, no fun

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Edwin liegt mit Grippe im Bett, deswegen rückt Polizeipräsident Plocher als Verstärkung aus. Zum großen Missfallen von Günter. Bei der Leiche handelt es sich um eine junge Frau mit riskantem Hobby und es deutet alles auf einen Unfall hin. Die Ermittler stoßen jedoch während ihrer Recherche auf einige Ungereimtheiten. Steckt vielleicht doch mehr als ein tragischer Unfall dahinter? Günter tut sich indessen schwer damit dem Wunsch von Heidrun nachzugehen den heimischen Keller auszuräumen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen