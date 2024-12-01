Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 15: Herr Ko vegan
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
"Edwin hat sich gut von seiner Operation erholt und ist, wenn auch nur im Innendienst, wieder zurück auf dem Revier. Was bedeutet, dass Günter weiterhin mit Plocher ermitteln muss. Die Ermittlungen zu einem Mordfall führen die Rentnercops in ein veganes Restaurant. Irgendetwas stimmt mit dem Laden nicht und so wird Hui Ko kurzerhand undercover als Kellner eingeschleust. Günter hat derweil eigene Sorgen. Sein Cholesterinspiegel ist viel zu hoch und er hat die klare Anweisung von seinem Arzt: Keine tierischen Fette für die nächsten vier Wochen. Da kommt ein Besuch im veganen Restaurant gerade recht."
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste