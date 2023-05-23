Zum Inhalt springenBarrierefrei
Prähistorische Hysterie

FilmRise KidsStaffel 1Folge 1
Folge 1: Prähistorische Hysterie

22 Min.Ab 6

Earl ärgert sich über ein Dinosaurierspiel und beschließt, computergenerierte Tyrannosaurus und Velociraptors in der Schule zu platzieren. Marcus weiß, wie man diese Monster loswird, aber es fehlt ihm das Selbstvertrauen, seine Ideen auszudrücken.

