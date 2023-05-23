Rhino's Superteam
Folge 1: Prähistorische Hysterie
22 Min.Ab 6
Earl ärgert sich über ein Dinosaurierspiel und beschließt, computergenerierte Tyrannosaurus und Velociraptors in der Schule zu platzieren. Marcus weiß, wie man diese Monster loswird, aber es fehlt ihm das Selbstvertrauen, seine Ideen auszudrücken.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999