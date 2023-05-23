Rhino's Superteam
Folge 2: Not macht erfinderisch
22 Min.Ab 6
Ruby und Marcus streiten um ihre persönlichen Freiräume. Earl ist darüber so wütend, dass er die Schule mit Riesenfischen überschwemmt. Nur wenn Geschwister sich verpflichten, den Raum des anderen zu respektieren, können sie die Schule retten.
Rhino's Superteam
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999