Rhino's Superteam
Folge 4: Phantus Fluch
22 Min.Ab 6
Inspiriert vom Unterricht von Mrs. Snodgrass verwandelt Earl die Schule in ein ägyptisches Grab. Jetzt muss die Gruppe einen Weg aus dem Labyrinth der Korridore finden, um Earl aufzuhalten und die Schule wieder normal zu machen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999