FilmRise KidsStaffel 1Folge 4
22 Min.Ab 6

Inspiriert vom Unterricht von Mrs. Snodgrass verwandelt Earl die Schule in ein ägyptisches Grab. Jetzt muss die Gruppe einen Weg aus dem Labyrinth der Korridore finden, um Earl aufzuhalten und die Schule wieder normal zu machen.

