Rhino's Superteam
Folge 5: Frankensteinchen
22 Min.Ab 6
Earl, inspiriert durch das Buch "Frankenstein", beschließt, die Schule in einen Ort mit einem tödlichen und grausamen Monster zu verwandeln. Raticus muss Körperteile beschaffen, aber die Kreatur stellt sich schließlich als süß und unschuldig heraus.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999