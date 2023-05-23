Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRise KidsStaffel 1Folge 3
Folge 3: Chaos in Kosmos

22 Min.Ab 6

Earl tobt, als der Lehrer Billys und Marcus' Space Shuttle lobt. Genervt erweitert er sein Modell des Sonnensystems auf seine natürliche Größe, doch die Planeten fallen aus der Umlaufbahn und die Schule verwandelt sich in eine Galaxie.

FilmRise Kids
