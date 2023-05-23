Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rhino's Superteam

Rieseninsekten

FilmRise KidsStaffel 1Folge 9
Rieseninsekten

RieseninsektenJetzt kostenlos streamen

Rhino's Superteam

Folge 9: Rieseninsekten

22 Min.Ab 6

Als Ruby versucht, einige Insekten zu töten, ist Earl wütend, weil sein erstes Haustier ein Insekt war. Als Ergebnis verwandelt Earl die Schule in ein Feld voller Tunnel und Insekten, die zehnmal so groß sind wie die Schüler.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rhino's Superteam
FilmRise Kids
Rhino's Superteam

Rhino's Superteam

Alle 2 Staffeln und Folgen