Rhino's Superteam
Folge 9: Rieseninsekten
22 Min.Ab 6
Als Ruby versucht, einige Insekten zu töten, ist Earl wütend, weil sein erstes Haustier ein Insekt war. Als Ergebnis verwandelt Earl die Schule in ein Feld voller Tunnel und Insekten, die zehnmal so groß sind wie die Schüler.
