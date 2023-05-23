Zum Inhalt springenBarrierefrei
Virtuelle Weihnachten

FilmRise KidsStaffel 1Folge 10
Folge 10: Virtuelle Weihnachten

22 Min.Ab 6

Basil weigert sich, mit Raticus Weihnachten zu feiern. Sein Wunsch, Weihnachten gar nicht zu feiern, geht in Erfüllung: Er bekommt Besuch von Phantom Raticus, der ihn in eine Welt versetzt, in der es keine Ferien gibt und immer Schule ist.

