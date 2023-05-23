Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rhino's Superteam

Das Videospiel

FilmRise KidsStaffel 1Folge 6
Das Videospiel

Das VideospielJetzt kostenlos streamen

Rhino's Superteam

Folge 6: Das Videospiel

22 Min.Ab 6

Billy behauptet, mit Marcus' neuem mittelalterlichen Videospiel, Chateau Hante 3D, bestens vertraut zu sein. Er spielt es während des Unterrichts und wird von Madame Chignon erwischt, die den SuperMini-Rechner beschlagnahmt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rhino's Superteam
FilmRise Kids
Rhino's Superteam

Rhino's Superteam

Alle 2 Staffeln und Folgen