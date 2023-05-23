Rhino's Superteam
Folge 6: Das Videospiel
22 Min.Ab 6
Billy behauptet, mit Marcus' neuem mittelalterlichen Videospiel, Chateau Hante 3D, bestens vertraut zu sein. Er spielt es während des Unterrichts und wird von Madame Chignon erwischt, die den SuperMini-Rechner beschlagnahmt.
Rhino's Superteam
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999