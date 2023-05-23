Rhino's Superteam
Folge 12: Der Wetter-Macher
22 Min.Ab 6
In einem wissenschaftlichen Designwettbewerb präsentiert Earl einen "atmosphärischen Generator". Als er jedoch nicht den ersten Platz gewinnt, startet er seine Erfindung und verursacht einen Tornado, einen Erdrutsch und einen Gewittersturm.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rhino's Superteam
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999