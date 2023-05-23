Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRise KidsStaffel 1Folge 12
Folge 12: Der Wetter-Macher

22 Min.Ab 6

In einem wissenschaftlichen Designwettbewerb präsentiert Earl einen "atmosphärischen Generator". Als er jedoch nicht den ersten Platz gewinnt, startet er seine Erfindung und verursacht einen Tornado, einen Erdrutsch und einen Gewittersturm.

