Rhino's Superteam
Folge 8: Der Comic-Club
22 Min.Ab 6
Earl ist wütend, als Mrs. Snodgrass ihn nicht als einen der größten Schurken der Geschichte erkennt. Um allen zu zeigen, dass er der am meisten gefürchtete Dämon der Welt ist, schickt er eine riesige Truppe Comic-Schurken in die Schule.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rhino's Superteam
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Flying Rhino Junior High Series 1999