Rhino's Superteam

FilmRise KidsStaffel 1Folge 8
Folge 8: Der Comic-Club

22 Min.Ab 6

Earl ist wütend, als Mrs. Snodgrass ihn nicht als einen der größten Schurken der Geschichte erkennt. Um allen zu zeigen, dass er der am meisten gefürchtete Dämon der Welt ist, schickt er eine riesige Truppe Comic-Schurken in die Schule.

