Richter Alexander Hold

Tief gefallen

SAT.1Staffel 4Folge 605
Folge 605: Tief gefallen

44 Min.Ab 12

Der alkoholkranke Steffen soll im Vollrausch seine Tante Waltraud, die ihn enterbt hatte, mit einem Kissen erstickt haben. Als sein Bruder ihn dabei erwischte, soll er ihn vom Balkon geworfen haben. Warum kann sich Steffen an nichts erinnern? Wurde er zum Mörder, weil die Tante ihn im Testament nicht bedenken wollte?

Richter Alexander Hold
SAT.1
