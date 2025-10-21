Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Drogenfahndung

SAT.1Staffel 4Folge 611
Drogenfahndung

Richter Alexander Hold

Folge 611: Drogenfahndung

44 Min.Ab 12

Ist Ben der Drogenfahnderin Carla mit einem Butterfly-Messer an die Kehle gegangen und rammte es ihr danach mehrmals den Rücken? Beging er diesen grausamen Mord, weil ihm Carlas verdeckte Ermittlungen zu gefährlich wurden? Oder steckt jemand anders hinter der Tat?

