Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Bittersüßer Zucker

SAT.1Staffel 4Folge 624
Bittersüßer Zucker

Bittersüßer ZuckerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 624: Bittersüßer Zucker

44 Min.Ab 12

Die Krankenschwester Annette ist angeklagt, ihre Kolleginnen Karin und Claudia mit Bleizucker vergiftet zu haben - beide erlitten schwerste Vergiftungserscheinungen. Wollte sich die Angeklagte rächen, weil sie von den beiden gemobbt wurde? Oder steckt der konkurrierende Frauenarzt Dr. Kress dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen