Richter Alexander Hold
Folge 624: Bittersüßer Zucker
44 Min.Ab 12
Die Krankenschwester Annette ist angeklagt, ihre Kolleginnen Karin und Claudia mit Bleizucker vergiftet zu haben - beide erlitten schwerste Vergiftungserscheinungen. Wollte sich die Angeklagte rächen, weil sie von den beiden gemobbt wurde? Oder steckt der konkurrierende Frauenarzt Dr. Kress dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1