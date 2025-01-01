Richter Alexander Hold
Folge 610: Theaterdonner
44 Min.Ab 12
Die Schauspielerin Lea soll die ihr verhasste Theaterkritikerin Birgit während einer Feier niedergeschlagen und auf einen stinkenden Fischkutter verschleppt haben, der kurz darauf in See stach. Wollte Lea Birgit ausschalten, weil sie Angst vor einer vernichtenden Kritik hatte? Oder hatte jemand Leas Konkurrentin Susanne ihre Finger im Spiel?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1