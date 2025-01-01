Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Theaterdonner

SAT.1Staffel 4Folge 610
Theaterdonner

Richter Alexander Hold

Folge 610: Theaterdonner

44 Min.Ab 12

Die Schauspielerin Lea soll die ihr verhasste Theaterkritikerin Birgit während einer Feier niedergeschlagen und auf einen stinkenden Fischkutter verschleppt haben, der kurz darauf in See stach. Wollte Lea Birgit ausschalten, weil sie Angst vor einer vernichtenden Kritik hatte? Oder hatte jemand Leas Konkurrentin Susanne ihre Finger im Spiel?

