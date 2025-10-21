Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Bei Anruf Alibi

SAT.1Staffel 4Folge 615
Folge 615: Bei Anruf Alibi

44 Min.Ab 12

Severin soll seine Ehefrau Maria mit Blausäure ermordet haben, um an ihr Erbe zu kommen. Er behauptet aber, dass Maria sich selbst umgebracht hat, und erhält von seiner Sekretärin und Geliebten Eva ein wasserdichtes Alibi! Musste Maria sterben, weil jemand an ihr Erbe wollte, oder wählte sie tatsächlich den Freitod?

SAT.1
