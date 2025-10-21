Richter Alexander Hold
Folge 615: Bei Anruf Alibi
44 Min.Ab 12
Severin soll seine Ehefrau Maria mit Blausäure ermordet haben, um an ihr Erbe zu kommen. Er behauptet aber, dass Maria sich selbst umgebracht hat, und erhält von seiner Sekretärin und Geliebten Eva ein wasserdichtes Alibi! Musste Maria sterben, weil jemand an ihr Erbe wollte, oder wählte sie tatsächlich den Freitod?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1