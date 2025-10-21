Richter Alexander Hold
Folge 616: Durch dick und dünn
44 Min.Ab 12
Kyra soll Andreas, den Bruder ihrer besten Freundin, überfallen, halb nackt ans Bett gefesselt und anschließend ausgeraubt haben. Wozu brauchte die junge Frau so plötzlich so viel Geld? Hat Kyra ein Geheimnis oder lügt Andreas, um einen One-Night-Stand vor seiner Freundin zu verheimlichen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1