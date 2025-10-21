Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 608
Folge 608: Dr. Love

44 Min.Ab 12

Rasend vor Eifersucht soll Pedro den Tantralehrer seiner Freundin Bella bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt haben. Hat er danach Feuer gelegt und den Mann in den Flammen liegen lassen? Verlor der leidenschaftliche Latino die Beherrschung? Oder handelte Pedro aus Notwehr, als er Bella vor einer Vergewaltigung retten wollte?

