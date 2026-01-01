Richter Alexander Hold
Folge 617: Vertrauter Feind
44 Min.Ab 12
Robert soll versucht haben, seinen Geschäftsassistenten und Freund Marcel zu erschießen, und verletzte ihn schwer. War das die Rache, weil Marcel nicht nur seine Frau geschwängert, sondern ihm auch noch die Firma abgeluchst hatte? Oder hat Robert aus Notwehr gehandelt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1