Richter Alexander Hold

Vertrauter Feind

SAT.1Staffel 4Folge 617
Folge 617: Vertrauter Feind

44 Min.Ab 12

Robert soll versucht haben, seinen Geschäftsassistenten und Freund Marcel zu erschießen, und verletzte ihn schwer. War das die Rache, weil Marcel nicht nur seine Frau geschwängert, sondern ihm auch noch die Firma abgeluchst hatte? Oder hat Robert aus Notwehr gehandelt?

