Richter Alexander Hold

Eiskalte Mörderin

SAT.1Staffel 4Folge 620
44 Min.Ab 12

Sandra wird beschuldigt, ihre verhasste Stiefmutter mit einer Plastiktüte im Schlaf erstickt zu haben. Hat Sandra rot gesehen, als sich ihr Traummann nicht mit ihr, sondern mit ihrer Stiefmutter einließ? Oder hatte noch jemand anderes einen Grund, die Frau zu töten?

