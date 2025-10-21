Trügerische LebensversicherungJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 625: Trügerische Lebensversicherung
44 Min.Ab 12
Ullrich soll seine frisch angetraute Ehefrau mit einem Ledergürtel erdrosselt haben. Brauchte er das Geld aus ihrer Lebensversicherung, um seine horrenden Schulden zu tilgen? Oder ist ein eifersüchtiger Ex-Freund für die Tat an der jungen Mutter verantwortlich?
