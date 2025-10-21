Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 626
44 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Boris soll versucht haben, seine Schwester Isabel im Backofen der Familienbäckerei zu verbrennen! Sollte der Mordanschlag eigentlich seiner anderen Schwester Britta gelten? Schlug er am Tag seiner Entlassung aus dem Gefängnis erbarmungslos zu? Oder gibt es jemanden, der Boris unbedingt wieder hinter Gitter sehen will?

