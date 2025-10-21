Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rachefeldzug gegen Tennistrainer

44 Min.Ab 12

Die 18-jährige Nicole ist angeklagt, ihren Tennistrainer bewusstlos geschlagen, an einen Zaun gebunden und ihm dann mit Hilfe einer Ballwurfmaschine 125 Tennisbälle in den Bauch geschossen zu haben. Oder startete die eifersüchtige Ehefrau einen Rachefeldzug gegen ihren Mann?

