SAT.1Staffel 4Folge 632
44 Min.Ab 12

1.Fall: Manuel ist angeklagt, den "verrückten" Florian vom Rad gestoßen zu haben. Reizte Florian den Angeklagten bis aufs Blut, weil er darauf bestand, dass Manuel ihm seine Seele übergibt? Florian behauptet, sie für 10.000 Euro rechtmäßig von ihm erworben zu haben ... 2. Fall: Der Mediziner Dr. Bayer wird beschuldigt, seine Angestellte vergewaltigt zu haben. Der Arzt soll ihr im Vorfeld ein unmoralisches Angebot gemacht haben: "Gehaltserhöhung gegen Sex!"

