Richter Alexander Hold
Folge 632: Verkaufte Seele
44 Min.Ab 12
1.Fall: Manuel ist angeklagt, den "verrückten" Florian vom Rad gestoßen zu haben. Reizte Florian den Angeklagten bis aufs Blut, weil er darauf bestand, dass Manuel ihm seine Seele übergibt? Florian behauptet, sie für 10.000 Euro rechtmäßig von ihm erworben zu haben ... 2. Fall: Der Mediziner Dr. Bayer wird beschuldigt, seine Angestellte vergewaltigt zu haben. Der Arzt soll ihr im Vorfeld ein unmoralisches Angebot gemacht haben: "Gehaltserhöhung gegen Sex!"
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1