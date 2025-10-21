Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Journalist

SAT.1Staffel 4Folge 633
Der Journalist

Der JournalistJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 633: Der Journalist

44 Min.Ab 12

Die polnische Hotelmanagerin Sylwia soll die Journalistin Linda mit einem Regenschirm niedergestochen haben. Wollte sie verhindern, dass Linda ihr Hotel in den Dreck zieht? Oder hat Linda eine bösartige Konkurrentin, die vor nichts zurückschreckt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen