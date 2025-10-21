Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 638
Folge 638: Der Kredithai

44 Min.Ab 12

Der Kreditvermittler Dieter soll seine Stieftochter erstochen haben. Wollte er sie zum Schweigen bringen, weil sie zu viel über seine krummen Geschäfte wusste? Oder hat ein abgeblitzter Verehrer die GoGo-Tänzerin ermordet?

