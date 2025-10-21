Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Leiche in Kontrabasskoffer

SAT.1Staffel 4Folge 641
Leiche in Kontrabasskoffer

Richter Alexander Hold

Folge 641: Leiche in Kontrabasskoffer

44 Min.Ab 12

Der Musikstudent Michael ist angeklagt, seinen Stiefvater Hans mit dem stumpfen Ende einer Axt erschlagen und ihn danach in einem Kontrabasskoffer in der Isar versenkt zu haben. Sollte Hans mit dem Leben dafür bezahlen, dass er Michael gewaltsam seinen Lebenstraum von einer Musikerkarriere zerstörte? War Hans ein Familientyrann oder ein herzensguter Mensch, wie seine Schwester behauptet? Oder möchte sie nur von ihrer eigenen Schuld ablenken?

