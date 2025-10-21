Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Wohltäter

SAT.1Staffel 4Folge 651
Der Wohltäter

Richter Alexander Hold

Folge 651: Der Wohltäter

44 Min.Ab 12

Karoline ist angeklagt, ihren Mann Roland mit einer Whiskey-Flasche bewusstlos geschlagen und danach ihr Haus ausgeraubt zu haben. Konnte es die Angeklagte nicht mehr ertragen, dass ihr Mann das gesamte Vermögen den Obdachlosen zukommen ließ? Oder beging der Obdachlose Max den Überfall, um sich mit den Wertsachen aus dem Staub zu machen?

