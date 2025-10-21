Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verzweifelt!

SAT.1Staffel 4Folge 652
Verzweifelt!

Verzweifelt!Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 652: Verzweifelt!

44 Min.Ab 12

Der arbeitslose Robert soll den zehnjährigen Leon entführt und eine Million Euro Lösegeld gefordert haben. Hat Robert in seiner Verzweiflung auch versucht, Leons Vater Vincent zu erschießen, weil er die Zahlung verweigerte und die Million Euro als Kopfgeld auf den Entführer seines Sohnes aussetzte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen