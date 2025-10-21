Richter Alexander Hold
Folge 654: Blind vor Hass
44 Min.Ab 12
Blind vor Hass soll Sebastian mit einer Armbrust versucht haben, Brigitte umzubringen. Die Frau soll im Dorf Gerüchte verbreitet haben, dass der Angeklagte seine zehnjährige Tochter sexuell missbraucht! Sind dem Angeklagten die Sicherungen durchgebrannt? Oder hat sich das Opfer durch ihre miese Gerüchteküche noch mehr Feinde gemacht, die sie mundtot machen wollten?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1